Homem com mandato de prisão por estupro de vulnerável é preso pela PRF

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2022, 08:42 horas

Barra do Piraí – A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite deste sábado, 12, um homem, de 52 anos, procurado pela Justiça por estupro de vulnerável, com pena de oito anos de reclusão em regime fechado. Ele foi detido na BR-393 (Lúcio Meira), em Barra do Piraí, quando dirigia um Fiat Uno Mille e passava pelo posto da PRF, no km 275.

Ao ser parado pelos policiais, e ao ter a documentação solicitada pelos agentes, o suspeito alegou que havia esquecido em casa, mas durante consulta no sistema, foi detectado que o homem estava com a habilitação vencida há mais de um mês. A PRF constatou ainda que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro emitido pelo Tribunal de Justiça Criminal de Campinas, em São Paulo. O suspeito foi levado para a 88 Delegacia de Polícia, em Barra do Piraí, onde está preso.