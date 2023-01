Homem com várias passagens pela polícia é morto no bairro Cotiara - Diário do Vale

Homem com várias passagens pela polícia é morto no bairro Cotiara

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2023, 09:22 horas

Barra Mansa – Um homem de 25 anos, identificado como João Vitor de Arantes, foi morto a tiros na noite deste sábado (28) na Rua Erondina de Souza, no bairro Cotiara, em Barra Mansa. Segundo policiais do 28° Batalhão de Polícia Militar, ele já foi alvo de uma tentativa de homicídio em agosto do ano passado e tinha várias passagens pela polícia.

Ainda segundo os agentes, ele teria sido chamado no portão por volta das 22h quando foi assassinado com um tiro no ombro esquerdo, dois nas costas, dois na nuca e um na testa. Ao ser surpreendido com os tiros, o jovem teria tentado correr para dentro de casa, mas foi baleado novamente e caiu no quintal da residência. Um parente da vítima escutou os disparos e tentou socorrer João, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi levado para o IML e a ocorrência registrada na 90ª DP.