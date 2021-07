Matéria publicada em 25 de julho de 2021, 08:41 horas

Três Rios – Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) transferiram, neste sábado, dia 24, para o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, um homem que foi preso em cumprimento de um mandado de prisão condenatória por tráfico de drogas. Segundo as investigações, em julho de 2018, o acusado foi flagrado vendendo entorpecentes para usuários no bairro Boa União, naquele município.

Após ser abordado, ele confessou o crime e apontou o local onde estava escondida a droga. Ele já foi condenado pela Justiça a quatro anos e dois meses de prisão.