Homem condenado por violência doméstica em Angra dos Reis é transferido para presídio

Matéria publicada em 7 de outubro de 2022, 09:06 horas

Angra dos Reis – Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis transferiram nesta sexta-feira, dia 7, para o sistema prisional, um homem detido pelos crimes de ameaça e lesão corporal, no âmbito da violência doméstica. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão condenatória.

De acordo com os agentes, a prisão ocorreu após a vítima, ex-companheira do autor, denunciar as constantes agressões e ameaças de morte dele. O homem foi localizado no Centro de Angra dos Reis. No presídio, ele vai permanecer à disposição da Justiça.