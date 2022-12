Posto de Policiamento Comunitário é atacado em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2022, 14:06 horas

Unidade localizada na Cidade Alegria e viatura foram apedrejadas

Resende – O Posto de Policiamento Comunitário (PPC) da Cidade Alegria, em Resende, foi atacado na madrugada de quinta-feira, dia 15, por um suspeito ainda não identificado. A unidade, localizada na Avenida das Mangueiras, fica em frente ao Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) e foi atingida por pedras enroladas em meias.

Agentes que estavam no PPC ouviram barulho de algo sendo arremessado na porta do posto, seguido de um estouro de vidro. Ao verificar o que estava acontecendo, avistaram o vulto de um suspeito fugindo do local pela lateral da unidade.

O suspeito havia danificado o vidro da viatura e tentado destruir a porta do posto, que não foi atingida porque tem uma grade na frente. Os agentes foram à 89ª DP para registrar o fato.