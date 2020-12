Homem, de 61 anos, é a vítima fatal de atropelamento em Resende

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2020, 08:06 horas

PRF informou que o condutor, de 33 anos, permaneceu no local após acidente

Resende – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), informaram na noite de sábado (19), que um homem, de 61 anos, foi a vítima fatal de um atropelamento no km 303 da Dutra, sentido São Paulo, em Resende, ontem. A ocorrência foi encaminhada à 89ª DP (Resende).

De acordo com a PRF, a vítima atravessava a pista com uma bicicleta, quando foi atingida por um veículo Peugeot/208, vermelho, na faixa esquerda, às 19h10, e morreu no local. O condutor, de 33 anos, não se feriu e permaneceu no local.

A faixa esquerda da pista ficou parcialmente interditada e, após perícia, foi totalmente liberada às 21h15.

Segundo os agentes, testemunhas relataram que a vítima estava retornando do trabalho, no bairro Paraíso, e seguia para sua residência, do outro lado da Rodovia, no km 303.