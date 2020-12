Homem de 90 anos morre por Covid-19 em Valença

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 08:27 horas

Valença – A Secretaria Municipal de Saúde, confirmou, a morte de mais paciente infectado pela Covid 19. A vítima é um homem de 90 anos, morador do bairro Hildebrando Lopes. Ele estava internado no Hospital Escola, na UTI especial para tratamento. No seu histórico clínico havia comorbidades associadas.

Com essa morte, sobe para 27, o total de óbitos por Covid-19 na cidade. São ainda 1.195 casos confirmados da doença e sendo 942 considerados recuperados.