Homem desaparecido em Volta Redonda é encontrado morto em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de abril de 2023, 20:57 horas

Barra Mansa – O novo delegado da 90ª DP, Rodolfo Atala, assume com o desafio de desvendar as causas da morte de Thomas Rômulo, de 25 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 25 de março e foi encontrado morto no sábado (1), em uma estrada rural entre os distritos de Floriano e Rialto, em Barra Mansa. O reconhecimento do corpo, já em estado de decomposição, foi feito por familiares por causa das tatuagens da vítima. Thomas era morador do bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.