Homem e adolescente são apreendidos com 160kg de maconha em Piraí

Matéria publicada em 28 de maio de 2023, 11:16 horas

Piraí – Um homem e um adolescente foram apreendidos com cerca de 160kg de maconha, no final da tarde deste sábado (27), no km 231 da Serra das Araras, em Piraí.

Os dois estavam em um carro estacionado as margens da via, quando foram abordados e após revista, foram encontrados os 153 tabletes dentro do veículo.

A ocorrência foi apresentada na 94ª DP, para serem tomadas as medidas cabíveis.