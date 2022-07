Homem é agredido em Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de julho de 2022, 16:51 horas

Barra Mansa – Um homem, de 24 anos, foi agredido na noite de segunda-feira (4), em Barra Mansa, pelo pai e o irmão de sua companheira. A vítima foi atendida na Santa Casa de Barra Mansa, onde disse a policiais militares que a agressão se deu com uma barra de ferro, socos e chutes. O caso aconteceu na Rua Riachuelo, no Ano Bom.

De acordo com o agredido, ele estava em uma motocicleta, que pertence à sua companheira, quando foi cercado pelo pai, de 46 anos, e o irmão, de 25. Ainda de acordo com o relato da vítima, além de alegar que a moto não lhe pertence, pai e filho o acusavam de ter agredido a companheira, de 20 anos, no último sábado (2), o que foi negado pela jovem. Ela disse ter havido uma discussão, sem qualquer agressão física. Também confirmou que a moto em que estava seu companheiro lhe pertence, embora esteja em nome de sua mãe.

Todos os envolvidos foram conduzidos pela PM à delegacia de Barra Mansa, onde foram ouvidos e liberados. Pai e filho alegaram ter agido “sob forte emoção”, pois teriam conhecimento de agressões praticadas pelo rapaz contra a companheira. Já a jovem reiterou que nunca foi agredida pelo companheiro. O caso foi registrado como lesão corporal.