Homem é assassinado a facadas em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2022, 12:18 horas

Crime ocorreu durante uma festa; suspeito do crime foi preso e acabou confessando

Volta Redonda – Terminou em tragédia uma confraternização na noite desta sexta-feira (2), no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. Kevin Eduardo Siqueira, de 28 anos, foi assassinado a facadas. O suspeito é um homem de 22 anos, que foi contido por populares que estavam no evento. Uma equipe do Samu foi chamada, mas quando chegaram, a vítima já estava sem vida.

Policiais militares foram acionados e conduziram o suspeito para a 93ª DP. Na delegacia, o homem confessou o crime. O motivo do assassinato ainda não foi revelado pela polícia.