Homem é assassinado a tiros em Quatis - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2022, 10:30 horas

Vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Weverton Hazael Fontes Machado, de 22 anos, foi assassinado na noite desta quinta-feira (22), em Quatis. O crime aconteceu no bairro Pilotos, na Rua Pedro Monteiro, onde a vítima foi encontrada ferida no quintal de uma casa, por agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar que averiguavam o local, após disparos serem ouvidos.

O homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal São Lucas, mas não resistiu. Segundo informações da PM, os autores do crime estariam em um Voyage verde. O caso segue sendo apurado na 100ª delegacia de Porto Real.