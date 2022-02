Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2022, 08:46 horas

Volta Redonda – A madrugada desta quarta-feira, dia 9, registra a morte de um homem, com identidade ainda desconhecida. O crime foi em um escadão de acesso ao Morro do Macaco, no Santo Agostinho.

De acordo com informações iniciais, o homem estava dentro de casa e ao atender um chamado no portão, foi baleado.

A Perícia da Polícia Civil está no local.