Homem é assassinado a tiros na Rua Siqueira Campos

20 de abril de 2023

Volta Redonda – Um homem, identificado como Ítalo, foi morto a tiros na noite de desta quinta-feira (20), em uma área de mata na Rua Siqueira Campos, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. O crime deixou os moradores da localidade assustados. Até o fechamento desta edição, o nome da vítima não havia sido revelado. Segundo apurado pela reportagem, a vítima teria sido retirada do carro pelos assassinos e levada para uma área de mata. No local, ele teria sido alvejado por vários tiros, sendo que um teria atingido o pescoço.

Peritos da Polícia Civil estiveram no local e colheram provas para auxiliar as investigações. O corpo foi levado para o IML do bairro Três Poços, em Volta Redonda. Inspetores da 93ª DP investigam o caso, que pode estar ligado a uma guerra entre facções.