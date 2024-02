Homem é assassinado com 12 tiros em Vassouras

Vassouras – Um homem de 64 anos, identificado como Antonio Sidinei Diogo, foi morto com 12 tiros na noite do último sábado (17), na Rua Tassilo Sampaio Mitke, no distrito de Demétrio Ribeiro, em Vassouras. O caso está sendo investigado pelos policiais civis da 95ª DP.

Segundo testemunhas, os disparos teriam sido realizados por um homem que passava de carro. A vítima foi atingida por 12 disparos e morreu no local.

Na cena do crime foram encontrados e apreendidos 13 cartuchos calibre 9mm deflagrados e três intactos. Após a perícia, o corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

O inquérito sobre o caso foi aberto na 95ª DP para apurar a motivação do crime e prender o autor.