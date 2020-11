Homem é assassinado dentro de carro em Resende

Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 16:19 horas

Resende – José Aristides de Paula, 59 anos, foi morto com quatro tiros na noite de sábado, dia 14, em Resende. O crime foi na Rua das Orquídeas, no distrito de Engenheiros Passos. Policiais militares que foram ao local do crime, apuraram que a vítima foi morta quando chegava em casa, em uma Saveiro, acompanhada por um amigo.

Segundo os PMs, o autor dos disparos foi um homem, que usava gôndola do exército e touca tipo ninja. O atirador chegou a mandar o amigo da vítima ir embora, antes de atirar em José Aristides. O homicídio foi registrado na 89ª DP (Resende)