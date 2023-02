Homem é assassinado e jovem é baleada em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2023, 18:43 horas

Itatiaia – Um homem foi morto a tiros e uma mulher foi baleada na madrugada deste sábado (11), na Rua Marechal Socrates, no Centro, em Itatiaia. A jovem, de 19 anos, foi atingida no braço e na altura da lombar. Ela foi socorrida por policiais do 37° Batalhão de Polícia Militar para o Hospital Municipal Dr. Manoel Martins Barros, onde foi atendida. A jovem está com o estado de saúde estável e passará por cirurgia.

Segundo os policiais, os agentes foram informados sobre a jovem baleada por duas testemunhas que os levaram até o local do crime. Após socorrem a vítima, eles foram informados sobre a segunda vítima. O homem, de 22 anos, foi atingido por dois tiros no rosto e morreu no local. Mais tarde, a polícia conseguiu localizar a namorada da vítima fatal que estava presente no momento dos disparos. Ela foi ouvida na 99ª DP, onde a ocorrência também foi registrada.

A polícia segue investigando o crime.