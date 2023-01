Homem é assassinado e outro baleado em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2023, 13:01 horas

Itatiaia – Inspetores da 99ª DP de Itatiaia iniciaram as investigações sobre o assassinato de um homem e um outro baleado na noite deste sábado (21), no bairro Vila Florida, em Itatiaia, no Sul do Estado do Rio.

Segundo a polícia, os crimes teriam sido motivados pela disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

As investigações apontam que dois homens em uma moto teriam passado atirando contra as vítimas. Um homem, que ainda não teve a identidade revelada, morreu na hora. O outro baleado foi socorrido por moradores para um hospital de Queluz, no estado de São Paulo e que faz divisa com o Rio de Janeiro. Posteriormente, o rapaz foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Queluz. O estado de saúde da vítima ainda não foi informado.