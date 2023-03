Homem é assassinado e outro baleado no bairro Água Limpa, em Volta Redonda - Diário do Vale

Homem é assassinado e outro baleado no bairro Água Limpa, em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de março de 2023, 19:36 horas

Volta Redonda – Foi identificado como Fernando Augusto, o homem assassinado a tiros na tarde de domingo (19), na Rua Salvador de Sá, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Um outro rapaz, que não teve o nome divulgado, foi baleado na perna.

Fernando chegou a ser socorrido para o Hospital São João Batista, mas não resistiu e morreu. O outro rapaz baleado também foi levado para o Hospital São João Batista e está internado.

Inspetores do Núcleo de Homicídios da 93ª DP de Volta Redonda iniciaram as investigações. Uma das linhas de apuração pode apontar que os crimes tenham ligação com o tráfico de drogas e a disputa entre facções criminosas.

O corpo de Fernando foi levado para IML do bairro Três Poços e deve ser sepultado nesta segunda-feira (20).