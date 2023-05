Homem é assassinado e outro fica ferido em Quatis

Matéria publicada em 21 de maio de 2023, 15:03 horas

Quatis – Um homem de 29 anos foi morto na noite deste sábado (20) no bairro São Benedito, em Quatis. Policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados para averiguar a informação de disparos de arma de fogo. Chegando ao local, encontraram o homem morto e outro, de 21 anos, voltou até o local enquanto os agentes aguardavam a remoção do corpo. A segunda vítima estava ferida, sendo socorrida pelo SAMU para o hospital de Quatis e, posteriormente, para o Hospital de Emergência de Resende.

Segundo a PM, no local foram encontrados nove estojos calibre 9 mm e nove estojos de calibre 5,56. Uma testemunha foi levada para a 100ª DP, onde foi ouvida e liberada.