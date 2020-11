Homem é assassinado em Barra do Piraí

Matéria publicada em 5 de novembro de 2020, 07:39 horas

Barra do Piraí – Um homem, que não teve a idade divulgada, foi assassinado a tiros, no início da madrugada desta quinta-feira (5), na Rua Cristiano Ottoni, no Centro de Barra do Piraí.

De acordo com a PM, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionadas, mas encontraram a vítima sem vida. No local do crime foram encontrados 04 sacolés de cocaína e R$10,00 em espécie.

Após perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal local. Não há informações sobre suspeitos.