Homem é assassinado em Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de maio de 2020, 10:27 horas

Barra Mansa – Um homem foi morto a tiros no final da madrugada desta segunda-feira (25) nas margens do Rio Paraíba do Sul, na Vila Delgado, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Os disparos foram ouvidos por volta das 5h30min. A vítima foi identificada como Jonas Lessa da Silva, de 31 anos.

Segundo a PM, o homem teria sido morto em um beco e o corpo arrastado até a beira do Rio Paraíba. A vítima foi encontrada com pelo menos duas perfurações em seu corpo. Ao seu lado, um estojo de pistola calibre .40 foi encontrado.

O corpo permanece no local para perícia. Após remoção, será encaminhado para o Instituto Médico Legal de Três Poços, em Volta Redonda. Ninguém foi preso.