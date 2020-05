Homem é assassinado em Barra Mansa e adolescente em Barra do Piraí

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 07:31 horas

Sul Fluminense – Um homem, de 32 anos, identificado como Fabrício Reis Coelho, foi morto a tiros na noite da quinta-feira (28), na Rua 19, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. A vítima morava na localidade. De acordo com a Polícia Militar, a esposa da vítima informou que o marido havia saído da cadeia há alguns meses e estava comparecendo à Justiça regularmente. Não há informações sobre a motivação do crime, nem sobre os autores. Ninguém foi preso.

Já em Barra do Piraí, um adolescente, de 17 anos, também foi assassinado. Segundo informações, ele foi morto a tiros na Rua Etelvina da Silva Marina, no bairro Areal. O menor chegou a ser socorrido por um primo, mas morreu antes de chegar à Santa Casa. Ninguém foi preso.