Homem é assassinado em Itatiaia

Matéria publicada em 30 de outubro de 2020, 08:16 horas

Itatiaia – Um homem, de 36 anos, foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira (29), em Itatiaia, após ter sua motocicleta supostamente roubada, no bairro Country Club.

Segundo a ocorrência, policiais militares foram acionados após denúncia sobre uma pessoa baleada e, ao chegarem no endereço, encontraram a vítima caída às margens da Rua Alameda dos Sabiás. A PM afirma que fez contato com o Corpo de Bombeiros, que informou que uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estaria a caminho; que ao chegar, a equipe de resgate constatou o óbito.

Após perícia, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) local.

Segundo a PM, populares informaram que dois homens, não identificados, teriam cometido o crime; fugindo com a moto da vítima em seguida. Um dos suspeitos, segundo as testemunhas, estaria usando roupa camuflada. O caso foi registrado na 99ª DP (Itatiaia). Ninguém foi preso.