Homem é assassinado em Pinheiral

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2020, 09:29 horas

Pinheiral – Daniel Ferreira de Melo, de 42 anos, foi morto a facadas na quarta-feira (1), em Pinheiral. Segundo policiais, o crime foi em um bar na Rua 19, no bairro Cruzeiro, após uma discussão entre a vítima e o suposto criminoso, um homem de 26 anos, que foi preso em flagrante.

A vítima morreu no local. Já o suspeito foi levado para a 101ª DP (Pinheira) até ser transferido para o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro.