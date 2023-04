Homem é assassinado em Pinheiral - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de abril de 2023, 08:18 horas

Corpo estava ao lado de motocicleta

Pinheiral – William Gomes da Silva Jesuíno, conhecido como o “Coiote”, de 27 anos foi encontrado morto, na noite desta segunda-feira (3), no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral. A vítima estava ao lado de sua motocicleta, na Rua Nossa Senhora Aparecida.

A Polícia Militar foi acionada para verificar denúncias de disparos de arma de fogo. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros também estiveram no local. Após perícia, a motocicleta, uma Honda XRE 300 vermelha, foi entregue à mãe de William, e foram encontrados, junto ao corpo, cinco estojos de calibre 9mm.

Até o momento desta publicação, não há suspeitos do crime e o caso segue sendo investigado.