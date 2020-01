Homem é assassinado em Três Rios

De acordo com a Polícia Militar, denúncias anônimas indicaram que no endereço, havia acontecido um tiroteio. Cientes da informação, a PM foi ao local e encontraram a vítima baleada no tórax, sem vida.

Agentes da 108º DP (Três Rios) realizaram perícia e iniciaram as investigações sobre o caso. Os agentes informaram que estão buscando imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação do suspeito.

O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal do município.