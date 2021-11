Matéria publicada em 6 de novembro de 2021, 08:32 horas

Valença – Um homem, sem identificação divulgada, foi assassinado na noite desta sexta-feira (5), na Rua Mariano José da Silva, no bairro Ponte Funda, em Valença.

Policiais militares estiveram no local para preservação do corpo até a chegada da perícia da Polícia Civil. Não há informações sobre as circunstâncias do crime.