Homem é assassinado em Volta Redonda

Matéria publicada em 21 de junho de 2020, 13:48 horas

Volta Redonda – Um homem foi assassinado no início da tarde deste domingo (21), em Volta Redonda. Segundo informações, Leandro de Mello Guimarães, foi morto a tiros na Avenida Waldir Sobreira Pires, no bairro Retiro.

Não há informações sobre as circunstâncias do homicídio nem sobre a autoria do crime. Uma equipe da Polícia Militar está no local, aguardando a chegada da Polícia Civil.

Após perícia, o corpo será removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.