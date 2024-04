Homem é assassinado na entrada do Santa Rosa, em Barra Mansa

Agentes da 2ª Cia da Polícia Militar de Barra Mansa estão no local preservando a cena do crime até a chegada dos peritos. Segundo apurado pela reportagem, o autor do homicídio já teria sido preso e seria um policial civil. A Rua da Imprensa é o principal acesso ao Santa Rosa, bairro de classe média alta de Barra Mansa.

Um homem, identificado como José Carlos da Silva Costa, o Zé Carlos Português, de 78 anos, foi assassinado a tiros, por volta de 19:45h desta terça-feira (16), em frente a um bar, localizado na Rua da Imprensa, na entrada do bairro Santa Rosa, em Barra Mansa. O autor do crime teria efetuado pelo menos 5 disparos contra a vítima.