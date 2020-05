Homem é assassinado no Açude I, em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de maio de 2020, 09:05 horas

Vítima foi morta a tiros dentro de um depósito de gás na noite de quinta-feira, dia 14

Volta Redonda – Um homem, identificado como Claudinei Brum de Souza, de 44 anos, foi morto a tiros na noite de quinta-feira, dia 14, dentro de um depósito de gás localizado na Rua Vereador Acácio da Rocha, no bairro Açude I, em Volta Redonda. A vítima era conhecida como “Batata” e seria um dos proprietários do estabelecimento.

A PM foi informada sobre o crime e ao chegar no local, foi informada por uma testemunha, de 38 anos, que sobreviveu ao ataque, que um homem, não identificado, entrou no depósito montado em uma motocicleta e que tanto ela, quanto a vítima acharam que o criminoso seria um motoboy. Foi nesse momento que o suspeito apontou a arma e atirou contra os dois. As vítimas seriam sócias do estabelecimento.

Após os disparos, a testemunha entrou em luta corporal com o criminoso, que fugiu do local levando um aparelho celular e uma bolsa de dinheiro, não contabilizada. A vítima fatal morreu no local. Após perícia, o corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Três Poços, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).

As causas que motivaram o crime são desconhecidas.