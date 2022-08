Homem é assassinado no bairro Água Limpa

Matéria publicada em 13 de agosto de 2022, 22:43 horas

Volta Redonda – No início da noite deste sábado (13), um homem identificado como Paulo Eduardo de Paiva Silva, o “Dudu”, de 41 anos, foi assassinado na Rua Paschoal Silva, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Ele estava dentro de um carro quando foi alvejado, nas proximidades do Colégio Estadual Rotary.

Segundo informações, a vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, sendo levada ao Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento.

Ainda não há informações sobre os autores do crime.