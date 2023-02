Homem é assassinado no bairro Cotiara, em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2023, 06:36 horas

Crime ocorreu 12 dias após seu irmão também ser morto no mesmo bairro

Barra Mansa – Ravelli Remolu da Silva Arantes, de 28 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (9), na Rua José Hipólito, nas proximidades do posto de Saúde do bairro Cotiara, em Barra Mansa. Segundo testemunhas, dois homens em uma moto teriam praticado o crime e fugido em direção a Rodovia Presidente Dutra. Ravelli teria sido atingido por pelo menos 9 disparos. A Polícia Civil investiga o crime.

Ravelli era irmão de João Vitor, de 25 anos, que também foi assassinado a tiros no dia 28 de janeiro, por volta das 23 horas, na Rua Erondina de Souza, no bairro Cotiara, em Barra Mansa. Policiais militares foram acionados para o local e já encontraram a vítima sem vida e coberta por um lençol. O irmão da vítima contou que no momento do crime ouviu pelo menos cinco disparos. O corpo foi periciado e removido para o Instituto Médico Legal (IML) no bairro Três Poços, em Volta Redonda.