Homem assassinado no Santa Inês é identificado - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de novembro de 2022, 19:29 horas

Ele foi morto a tiros na rua Ary Barroso

Foi identificado como Luiz Cláudio Manoel, de 36 anos, o homem morto a tiros no fim da tarde desta terça-feira (29) na Rua Ary Barroso, no bairro Santa Inês, que fica no limite entre Barra Mansa e Volta Redonda. O crime ocorreu por volta de 17:30hs. Agentes do 28° Batalhão de Polícia Militar foram acionados, mas ao chegarem no local a vítima já estava sem vida.

Segundo apurado pela reportagem, a vítima teria sido atingida por mais de 10 disparos. Inspetores do Núcleo de Homicídios da 93ª DP investigam o caso e se crime teria ligação com o tráfico de drogas.

Matéria atualizada às 21h50hs.