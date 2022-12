Homem é baleado em confronto com a PM no Morro da Caixa D´Água - Diário do Vale

Homem é baleado em confronto com a PM no Morro da Caixa D´Água

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2022, 20:42 horas

Um homem ainda não identificado foi levado para o Hospital Municipal da Japuiba, após ser baleado durante uma intensa troca de tiros com os agentes do 33° Batalhão de Polícia Militar de Angra dos Reis, na noite desta segunda-feira (12).

Os policiais informaram que estavam em patrulhamento no Morro da Caixa D´Água quando foram atacados por disparos de arma de fogo. Após o confronto, os agentes encontraram um homem caído ao solo com uma pistola e uma quantidade de drogas que ainda não havia sido contabilizada. O suspeito está no hospital sendo socorrido.