Homem é baleado em Resende

Resende – Um homem foi baleado na noite deste sábado (1), em Resende. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz, de 20 anos, foi atingido por três tiros (abdômen, pé direito e perna). Ele foi socorrido por pessoas no local e encaminhado para o Hospital de Emergência e, ainda segundo a PM, não corre risco de vida.

