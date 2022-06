Homem é baleado em troca de tiros com agentes da P2 no Coqueiros

Matéria publicada em 13 de junho de 2022, 12:01 horas

Volta Redonda – Um homem foi baleado na manhã desta segunda-feira (13), na Alameda 14, no bairro Coqueiros, durante troca de tiros com agentes do Serviço Reservado (P2), do 28º Batalhão da PM. Os outros comparsas conseguiram fugir.

Após o cessar fogo, os policiais encontraram o desconhecido caído no chão. Ele foi levado para um hospital da cidade. No local foi encontrada uma pistola, rádio e uma mochila.

Na noite de sexta-feira (10), uma troca de tiros entre policiais militares e supostos traficantes resultou na morte de um homem, não identificado, e na prisão de um jovem de 23 anos. O tiroteio foi na Rua São João do Meriti, Servidão Esperança, no Jardim Belmonte.

Um terceiro comparsa conseguiu fugir. Os PMs apreenderam duas pistolas, munições e um rádio.

O homem detido foi levado para a Delegacia de Volta Redonda. Já o corpo do desconhecido foi levado para o Instituto Médico Lega (IML) de Volta Redonda.