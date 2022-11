Homem é baleado em troca de tiros com PMs em Angra dos Reis - Diário do Vale

Homem é baleado em troca de tiros com PMs em Angra dos Reis

Matéria publicada em 13 de novembro de 2022, 10:59 horas

Angra dos Reis – Um homem, não identificado, foi baleado após trocar tiros com policiais militares em Angra dos Reis. O confronto armado foi neste domingo (13), no Morro da Glória 2, no Centro da cidade.

Os agentes foram recebidos a tiros ao chegarem à localidade e revidaram os disparos. Após o cessar fogo, eles vasculharam o local e encontraram o homem caído no chão, além de uma pistola, um revólver de calibre 38, um carregador, 12 munições intactas e um rádio.

Também foram encontradas drogas que estavam para ser contabilizadas pelos PMs. O desconhecido foi socorrido para um hospital de Angra dos Reis.

Denuncia sobre crimes poderá ser feita por meio do whatsapp do Serviço Reservado (P2) do 33º Batalhão da PM: (24) 999898722.