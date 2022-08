Homem é baleado em troca de tiros com PMs

Matéria publicada em 21 de agosto de 2022, 10:42 horas

Porto Real – Um jovem, de 21 anos, foi baleado durante uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos. O confronto foi no sábado (20), numa área de mata, na linha férrea localizada na Rua Campo Grande, no bairro São José, em Porto Real.

Os agentes disseram que foram ao local para apurar denúncia de que traficantes estavam exibindo armas. Ao chegarem à área de mata foram recebidos a tiros por um grupo de pessoas.

Os PMs revidaram os disparos. Após o cessar fogo, os suspeitos fugiram.

No entanto, os policiais ao realizarem buscas pelo terreno, encontraram duas pistolas que foram abandonadas pelo grupo. Em seguida, eles receberam informação de que um jovem baleado no abdômen tinha dado entrada num hospital de Porto Real.

Na unidade hospitalar, os PMs encontraram junto as roupas do rapaz, um carregador e duas munições de calibre 9 milímetros. Os agentes disseram que reconheceram o suspeito como participante do confronto armado.

O jovem está internado sob escolta da PM. As armas e munições apreendidas foram levadas para a Delegacia de Porto Real, onde o suspeito foi indiciado por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma.