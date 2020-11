Homem é baleado em Valença

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 08:09 horas

Valença – Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi baleado na noite dessa quinta-feira (05), no bairro Monte D’Ouro, em Valença.

De acordo com as primeiras informações, ao menos quatro tiros teriam atingido a vítima, encaminhada ao hospital – não informado – , sem risco de morte.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com policiais militares do 10º Batalhão, que confirmaram a informação, mas não deram detalhes sobre a ocorrência.

Não há informações sobre o que motivou o crime, nem sobre suspeitos. A ocorrência foi registrada na 91ª DP (Valença).