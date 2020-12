Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 12:05 horas

Volta Redonda – Um homem, de 30 anos, foi baleado na manhã desta quinta-feira, dia 3, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Segundo as primeiras informações, ele levou um tiro no tórax e outro no pé.

De acordo com a Polícia Militar, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital São João Batista (HSJB), em estado grave.