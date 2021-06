Homem é baleado em Volta Redonda

Matéria publicada em 31 de maio de 2021, 20:34 horas

Volta Redonda – Um homem foi levado na tarde desta segunda-feira, dia 31, para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, após ser baleado no tórax e abdômen, em Volta Redonda. A tentativa de homicídio foi na Rua Paulo Leopoldo Marçal, perto do Centro PoP (órgão da prefeitura que atende a população carente), no bairro Aterrado.

Segundo uma testemunha, mesmo ferido, a vítima correu e caiu próximo ao Hospital Municipal Nelson Gonçalves, antigo Cais do Aterrado, onde foi socorrida antes de ser transferida para o Hospital São João Batista.

O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, apura a informação de que a discussão teria começado dentro do Centro POP, por causa de pão. Os dois homens seriam usuários do local. Segundo o policial, a informação será apurada. Mas, por enquanto, tudo não passa de especulação. O atirador foi identificado pela polícia. Ele ainda não foi localizado.

Edézio vai aguardar a recuperação da saúde da vítima, para registrar o seu depoimento.