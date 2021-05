Homem é baleado próximo a hospital de Volta Redonda

Matéria publicada em 31 de maio de 2021, 20:34 horas

Volta Redonda – Um homem foi levado na tarde desta segunda-feira, dia 31, para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, após ser baleado. A tentativa de homicídio foi na Rua Paulo Leopoldo Marçal, próximo ao Hospital Municipal Nelson Gonçalves, antigo Cais do Aterrado, onde chegou a ser atendido antes de ser transferido para o Hospital São João Batista. A vítima foi baleada no tórax e no abdômen, e está sento submetida a uma cirurgia, neste instante.

O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, investiga e informação. Segundo um testemunha, a vítima teria discutido com o atirador, que fugiu em seguida.