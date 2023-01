Homem é detido após ameaçar companheira com faca em BM - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2023, 12:15 horas

Barra Mansa – Um homem, de 29 anos, foi detido na madrugada desta terça-feira (24), acusado de agredir e ameaçar sua companheira com uma faca. O caso aconteceu na Rua Manoel Joaquim Gonçalves, no bairro Nove de Abril.

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram até a residência do casal após a vítima fugir e solicitar ajuda no Posto de Policiamento Comunitário (PPC). Ao chegarem no local, a equipe encontrou o homem escondido dentro de um armário da pia. O suspeito foi algemado e encaminhado para a 90ª DP. A faca usada foi apreendida.

A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.