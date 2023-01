Homem é detido após fazer ameaças com arma em BM - Diário do Vale

Homem é detido após fazer ameaças com arma em BM

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 09:21 horas

Caso ocorreu no bairro Getúlio Vargas

A Polícia Militar deteve, nesta terça-feira (24), um homem que estava ameaçando outra pessoa com uma pistola do tipo garrucha, no bairro Getúlio Vargas, município de Barra Mansa.

Agentes do 28º Batalhão foram acionados para averiguar denúncias sobre as supostas ameaças, que informavam, também, que o suspeito teria se desfeito da arma após cometer o crime.

Em buscas pelo local, a pistola foi apreendida e encaminhada, junto ao acusado, à 90ª DP.