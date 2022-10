Homem é detido após furto em loja na Amaral Peixoto

Matéria publicada em 21 de outubro de 2022, 17:43 horas

Volta Redonda – Um homem foi detido quinta-feira, dia 20, pela equipe da Operação Segurança Presente, suspeito de furto em uma loja na Avenida Amaral Peixoto.

Após o crime, os policiais foram acionados por um funcionário do estabelecimento e seguindo suas características, ele foi encontrado próximo a Rodoviária Prefeito Francisco Torres. Com ele foram encontrados três caixas de som com Bluetooth modelo A23, um ferro de passar roupas, um par de sandálias, um jogo de cama e barras de chocolates.

O homem foi encaminhado para a 93ª DP.