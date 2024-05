Homem é detido com arma e munições em Volta Redonda

Volta Redonda – Uma operação policial coordenada pelo 28º Batalhão de Polícia Militar, resultou na apreensão de armamento e munições de um homem, que estava em uma boate no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Durante um patrulhamento de rotina os agentes foram abordados por uma mulher que relatou que um homem estava armado dentro da boate ameaçando seu marido. A guarnição foi até o local e realizou uma revista pessoal e veicular, sem encontrar nenhum material ilícito.

Para garantir a segurança das partes envolvidas, os indivíduos foram conduzidos à delegacia para avaliação da autoridade policial. Após determinação da delegada, a equipe policial acompanhou o suspeito até sua residência, onde, com autorização do mesmo, realizaram buscas. No local, foram encontrados e apreendidos um revólver calibre 38, vinte munições do mesmo calibre, um carregador calibre 9 mm e um coldre para revólver.

O homem de 32 anos foi detido e todo o material apreendido foi encaminhado para 93ª DP.

Os suspeitos foram liberados após as diligências policiais.