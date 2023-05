Homem é detido com arma e munições no Centro de Paty do Alferes

Matéria publicada em 23 de maio de 2023, 11:17 horas

À polícia, suspeito teria afirmado ser Colecionador, Atirador e Caçador (CAC)

Paty do Alferes – Policiais da 2ª Companhia do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) prenderam um homem, de 52 anos, na noite desta segunda-feira (22), por portar uma arma, na Avenida Duque Estrada, no Centro de Paty do Alferes.

Segundo a polícia, os agentes abordaram o homem, que estava em um Jipe Dsicovery, e após revista pessoal e buscas no veículo, foi encontrado um revólver 357 sem munição e 14 munições em outros compartimentos do carro.

À polícia, o homem teria afirmado ser Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e apresentado documento, mas o recadastramento da arma, conforme exigido pela Polícia Federal, não estaria em dia.

O Suspeito e o material apreendido foram levados para 96ª DP, em Miguel Pereira, para a apreciação da autoridade policial.