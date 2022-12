Homem é detido com drogas dentro de saco de biscoito em Barra Mansa - Diário do Vale

Homem é detido com drogas dentro de saco de biscoito em Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2022, 10:40 horas

Barra Mansa – Um homem de 22 anos foi detido com drogas dentro de um saco de biscoito na noite deste sábado (17) na Rua Eduardo Junqueira, em Barra Mansa.

Segundo a PM, o suspeito estava saindo de um beco com o pacote e parecia nervoso com a presença dos policiais. Quando os agentes pediram para ver o que estava no saco de biscoito, eles encontraram os entorpecentes escondidos. O homem foi levado para a 90ª DP.