Homem é detido com maconha após tentar fugir da PM, em Resende

Resende – Um homem de 29 anos foi detido, na manhã desta segunda-feira (19), com uma trouxinha de maconha após tentar fugir com o carro ao perceber a aproximação da viatura da Polícia Militar. Caso aconteceu na Rua Um, no bairro Morada da Montanha, em Resende.

O suspeito, que estava dirigindo um Gol prata, teria tentado fugir com o carro ao notar a aproximação dos policiais. Os agentes conseguiram alcançar o homem e, após revistarem o veículo, apreenderam uma quantidade de dinheiro não divulgada e uma trouxinha de maconha.

O suspeito foi levado à 89ª DP, onde a ocorrência está sendo registrada.